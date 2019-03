DIPUTADOS APRUEBAN REVOCACIÓN DE MANDATO

Con la advertencia de la oposición que se está abriendo “la antesala de la reelección” en México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general la reforma constitucional sobre Revocación de Mandato y Consulta popular, con la cual se permitiría poner a votación la continuidad en el cargo del presidente de la República y de los gobernadores.

La reforma impulsada por Morena alcanzó la mayoría calificada con la ayuda del PRI, pues tres priistas votaron a favor y ocho se ausentaron; el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra. En total, la votación fue de 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones.

El reclamo más sonado durante casi siete horas de discusión apuntó que la reforma permitirá al presidente Andrés Manuel López Obrador, si así lo solicita, estar en la boleta justo el día las elecciones de diputados federales de 2021.

“No queremos un presidente en campaña, queremos un presidente de tiempo completo que respete las elecciones federales de 2021 y que gobierne sin demagogia, sin populismos y para todos. No mentir, no robar, no traicionar. Este es el postulado de Andrés Manuel López Obrador y; sin embargo, hoy, a través del presente dictamen que se discute miente sobre su verdadero propósito, que es cimentar el camino de su perpetuación en el poder. Que la cuarta transformación no sea el postulado para terminar con el sufragio efectivo, no reelección”, dijo el diputado panista Marcos Aguilar.