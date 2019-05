DIPUTADOS DE MORENA, EN CONTRA DE LUCHAR POR BAJAS TARIFAS DE LA CFE

Con 22 votos a favor y nueve en contra, éstos últimos de los diputados locales que integran la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional, por considerar que no es asunto de los ciudadanos pedir a las autoridades se reduzca el cobro de las tarifas de energía eléctrica para la entidad, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad aplicar una tarifa menor a nuestra entidad.

De nueva cuenta, la máxima tribuna del Estado fue escenario de un debate en el que menudearon las acusaciones de arrabaleros, de falta de sensibilidad así como incurrir en errores y excesos, entre legisladores de las bancadas de Acción Nacional y del partido Movimiento de Regeneración Nacional, por la presentación de un exhorto dirigido al Gobernador, Diputados federales, Senadores, empresarios, líderes de partidos políticos, para hacer un frente y exigir al Gobierno de la República y a la CFE aplicar una tarifa menor en el cobro del consumo de energía eléctrica a los campechanos, propuesta que surgió del albiazul.

Previa dispensa de más trámite y ante la importancia del planteamiento, se sometió a consideración del pleno el punto de acuerdo; resultado: 22 votos a favor y nueve en contra, éstos de la bancada de MORENA.

Fue en el punto de asuntos generales, que el líder morenista, José Luis Flores Pacheco, acusó a los panistas de hacer una propuesta plagada de errores que incluso afirmó son jurídicos, porque no se puede exhortar a la población, a los empresarios y ciudadanos en general, a hacer “un frente común”, para exigir un mejor trato en materia del cobro de suministro de energía eléctrica para los campechanos.

Su protesta surge luego de que el diputado independiente Luis García Hernández les reclamara que “se rasgan las vestiduras” por la muerte de los caninos, pero votaron en contra de la petición de sumar esfuerzos para que se reduzcan las tarifas de este servicio.

El tono del ex perredista no le gustó por lo que plantándose frente a éste y a la bancada panista, afirmó hay errores y excesos en la propuesta pues dijo “se puede exhortar a las autoridades, no así a la sociedad civil o empresarios a ser parte de una postura política”.

En la contienda verbal entre panistas y morenistas, la priista Guadalupe Torres Arango pidió tomar las calles como medida de presión como aseguró hacia el hoy Presidente y MORENA al tiempo que pidió trabajar por la ciudadanía, pero no hacerlo como arrabaleros o personas escasas de valores y principios.

Su defensa fue duramente atacada por quien presentó el exhorto: José Inurreta Borgés, quien le espetó que contra todo lo que diga y argumente, está el voto en contra del grupo parlamentario de MORENA a la lucha por obtener mejores tarifas en el servicio de energía eléctrica y es algo que los campechanos no olvidarán.

En un fallido intento por recomponer lo hecho, Flores Pacheco dijo que el votar en contra del exhorto no significa que estén en contra de mejores tarifas para la entidad y que habrá precios justos “eso es el compromiso de nosotros como MORENA”, dijo.

Por otra parte, también en el punto de asuntos generales, la máxima tribuna recibió el reclamo por el envenenamiento de varias decenas de caninos y felinos y los legisladores se sumaron a la exigencia hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de castigar al o los responsables por este hecho, y se confirmó la denuncia formal de los diputados Alvar Ortiz Azar y José Luis Flores Pacheco así como la petición de la morenista María Sierra Damián de “crear estancias para perros”, lo que le valió la burla de algunos de los presentes, al recordar que el Gobierno Federal desapareció el apoyo para las estancias infantiles.