DIPUTADOS DE MORENA NO ESTÁN OBLIGADOS A ASISTIR A COMPARECENCIAS

Las comparecencias es una invitación que por ley se hace a todos los diputados para enterarnos del desempeño de la administración pública, en particular del Ejecutivo, dado que la mayor parte de los recursos son ejercidos a través de sus diferentes programas; si los diputados del grupo parlamentario de Morena no quieren venir, no es una obligación que deban hacerlo, lo importante que después estemos mandando mensajes que no orienten a la ciudadanía y no informen correctamente de los programas que tiene el Estado en atención a los ciudadanos, manifestó Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

En entrevista, ante la ausencia de los once diputados del grupo parlamentario de Morena, en la comparecencia de los titulares de las dependencias que conforman el Eje 4 “Sociedad Fuerte y Protegida”, señaló que mientras se ajusta la administración federal, a meses de haber iniciado, el Estado tendrá que responder ante la demanda de la ciudadanía en la forma en que pueda hacerlo.

-No hay sanción por su ausencia –aseguró-. Es una responsabilidad con la gente, puesto que venimos a ver mucha información que en ocasiones es tan vasta, que no nos da oportunidad ni tiempo de informar a los ciudadanos lo que cada dependencia hace.

Méndez Lanz comentó se ha pedido se difunda más lo que hace el Gobierno del Estado y el trabajo profesional que hacen las dependencias que conforman el Eje 4, para brindar a todos los ciudadanos información y datos que permitan mantener la seguridad y sientan que el Estado los protege y ayuda.

Reiteró no hay sanción, sino que se trata de a quien le interesa participar y conocer “que no estemos diciendo que no hay patrullas o que hay muchos robos. Aseguró respetar el punto de vista de los legisladores morenistas, y que su asistencia es para que tengan más información.

-Desearíamos que todos estén presentes, es importante y ya no es por la cuestión en particular como grupo parlamentario, sino por informar a la gente. Tenemos que estar atentos a lo que hace el Ejecutivo e informar a la gente y decir si el desempeño es bueno o malo, si los recursos son suficientes o no.

Apuntó que muchas veces en el Congreso del Estado se han hecho llamados y exhortos y éste responde yendo para adelante, buscando expectativas para seguir creciendo y trabajando por los ciudadanos.

-Volvemos a invitarlos, esto está abierto para todos, no hay ningún conflicto, el que desee está, está y el que no, no se le puede obligar. Respeto su posición y creo que lo importante es saber qué hay para que este Estado no solamente se vea con colores, se tiene que ver con la suma del esfuerzo de todos para ayudar a toda nuestra gente. La cuestión política ha quedado atrás y hoy tenemos que ver por los ciudadanos.