DIPUTADOS SE ENFRENTARON, EXIGEN A MORENA BAJAR GASOLINAS

El Pleno de la Cámara de Diputados se convirtió en un ring de pelea entre el bloque de oposición conformado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, contra Morena y sus aliados por la aprobación en lo particular de la Ley de Ingresos, la cual no contempla reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles automotrices.

La campal comenzó cuando el priista, Pablo Guillermo Angulo Briceño, propuso modificar el rubro del IEPS a las gasolinas, para eliminar la recaudación y obligar a la bancada de Morena a que cumpliera su promesa de echar abajo el gasolinazo.

“La demagogia, la mentira como recurso para engañar a la gente con fines políticos es perverso. Ustedes le prometieron al pueblo de México bajar las gasolinas y hoy el IEPS sigue, no solo bajó sino aumentó. Les duelan las verdades, no solo no lo bajaron, sino que lo aumentaron, traicionando así al pueblo de México”, expresó.

Las siguientes municiones fueron lanzadas por los blanquiazules cuando subieron a la tribuna portando cartulinas con la leyenda “que bajen las gasolinas”.

Desde la tribuna, la diputada de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, retó a Morena a aceptar la reserva. “Aprobar el costo de impuestos por consumo de gasolina es un insulto a todos los mexicanos que se les prometió bajar el precio”, comentó.

Ante el desorden se decretó un receso. El receso durará hasta mañana a las 10:00 horas, en busca de un acuerdo de civilidad para aprobar, en lo particular, la Ley de Ingresos 2019.