DOCENTES DEL COBACAM AFECTADOS CON RECORTE PRESUPUESTAL

Las prestaciones de los maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), se verán afectadas, principalmente el pago del aguinaldo debido al recorte presupuestal de la federación de 86 millones de pesos, manifestó la líder sindical, Ana Isabel MAY Cardeña.

Comentó que se pasó de 386 a 300 millones de pesos, lo que impacta gravemente las prestaciones de los docentes, tales como la prima por antigüedad, el aguinaldo y otras prestaciones que de manera quincenal se pagaban.

“Vamos a dejar de tener las prestaciones que marcan los contratos colectivos, por supuesto que todo se va ver impactado, entonces al no haber presupuesto se ponen en riesgo estos beneficios para el trabajador, sobre todo de aguinaldo, al no haber dinero no se van a poder pagar estas prestaciones”.

Dijo que el Gobierno del Estado cumplirá con el convenio del 50 por ciento para el pago de salarios pero el problema recae en que no hay recurso adicional por parte de la federación.