DOCENTES DEL COBACAM SIGUEN SIN PRESTACIONES

Aunque los docentes del Colegio de Bachilleres no han dejado de percibir sus salarios, si se han visto detenidas prestaciones como el trámite de lentes, aparatos ortopédicos y bonos de antigüedad, lamentó la líder sindical del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), Ana Isabel May Cardeña, al señalar que aunque se les ha informado que sí se recuperará el monto del presupuesto que fue reducido, aún no hay fecha.

“Esos son prestaciones cubiertas por la Federación y no las tenemos no hemos podido recuperar alrededor de 86 millones de pesos de la reducción del presupuesto, el estado está pagando salarios, el mismo caso es el que vive el Cecytec, se rumorea que a mediados de semana depositen pero el compromiso fue de hace un mes y hay muchas cosas detenidas”.

Reiteró que a cuatro meses de haber iniciado el año no se tiene claridad del destino económico de los maestros, sobre todo porque recordó que dentro de los anexos no se contempla ni el aguinaldo.

“Hay estados como Baja California, Zacatecas y Veracruz donde ni siquiera les pagan sus salarios, lo preocupante es que están detenidos los procesos de prestación por los recursos federales que no han estado bajando en tiempo y forma”.