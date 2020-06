“Dona sangre y salva vidas”, llaman en el Día Mundial del Donante de Sangre

“Hoy más que nunca te necesitamos, la donación voluntaria de sangre continúa en tiempos de Covid-19”, con este llamado para concientizar a la población, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado conmemora el “Día Mundial del Donador de Sangre”, una de las acciones más importantes para salvar vidas.

La directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), Virginia Peña Hernández, informó que el tema de la Campaña 2020 para el día Mundial del Donante de Sangre es “La sangre segura salva vidas”, y el lema “Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable”.

“Este domingo 14 de junio, conmemoramos el día del donador y hoy más que nunca requerimos del apoyo solidario de las personas que se encuentren en condiciones de donar sangre”, enfatizó.

Además de todos los procesos de seguridad ya conocidos para Banco de Sangre, desde el inicio de la cuarentena el CETS implementa medidas de protección como: uso de cubre bocas obligatorio, caretas, aplicación de alcohol en gel, lavado de manos frecuente en el personal y usuarios, sana distancia en todos los procesos y sanitización cada dos horas en áreas y equipos, haciendo de la donación de sangre, un proceso seguro y confortable.

Con esta celebración, se pretende aumentar la recolección de sangre de donantes no remunerados, proporcionar atención de calidad a los donantes, promover y aplicar un uso clínico adecuado de la sangre, y vigilancia de la cadena completa de transfusión sanguínea.

“Invitamos a todas las personas para que acudan a nuestras instalaciones del CETS, que se encuentra disponible los 365 días del año de 7 de la mañana a 2 de la tarde, donde les garantizamos su seguridad con todas las medidas de protección por el COVID-19 con filtros y medidas sanitarias que implementa nuestro personal”, insistió Peña Hernández.

Explicó que debido a la actual pandemia se ha reducido hasta un 70 por ciento las donaciones y las reservas de sangre para transfusiones a nivel mundial, “de igual manera en el estado de Campeche estamos sufriendo este fenómeno secundario a las restricciones del programa de sana distancia y la cuarentena por coronavirus”.

Durante el periodo de enero- mayo 2020 el CETS Campeche ha recibido tres mil donadores de sangre y mediante los procesos de fraccionamiento, estudio y control de calidad se han distribuido más de seis mil hemocomponentes certificados en la Red Hospitalaria de la Entidad, pero esta captación representa un 70 por ciento menos que lo obtenido durante el mismo periodo del año pasado.

Entre los requisitos para poder donar sangre se necesita no haber viajado en los últimos 15 días a zonas de transmisión local reciente, no hacer tenido contacto con alguna persona con síntomas como fiebre, tos, gripa, dolor de cabeza y dolor muscular, no haber tenido contacto con alguna persona con sospecha o confirmada de COVID-19.

Además, se debe presentar una identificación con fotografía reciente, ser mayor de 18 años y menor de 65 años, pesar más de 52 kg., No tener tatuajes o perforaciones con menos de un año, no estar embarazada o lactando, no tener infecciones del estómago o de la garganta, tener un ayuno de grasas de 4 horas mínimo, y estar completamente sano en el momento de la donación.