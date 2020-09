Donald Trump nomina a Eduardo Verástegui como asesor para comunidad hispana

Como una estrategia para llegar a la población latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump nominó al actor mexicano Eduardo Verástegui como integrante de la Comisión Asesora sobre “prosperidad hispana”.

“Por medio de esta iniciativa, presentaremos propuestas para ayudar a nuestra comunidad hispana -en su mayoría mexicanos- a triunfar en Estados Unidos”, declaró Eduardo Verástegui.

Una de las funciones de Eduardo Verástegui sería el acceso a las oportunidades educativas y económicas de los estudiantes hispanos, además de la promoción de opciones para el aprendizaje, educación cívica y empleos.

Ante ello, Verástegui agradeció a Trump su nombramiento y añadió que sumará esfuerzos en favor de estudiantes hispanoamericanos.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020