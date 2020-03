Economía mexicana sufrirá por la cuarentena

Implementar medidas de parálisis de negocios no esenciales representará detener a 2 millones 474 mil 85 unidades económicas del sector privado en todo el país, mismas que dejarían de percibir ingresos por 44 mil 26 millones de pesos diarios, dejando paralizadas a aproximadamente 15 millones 450 mil 753 personas ocupadas,

De tal forma que las empresas no tendrían liquidez para ejercer 31 mil 258 millones en gastos de bienes y servicios esenciales para su operación, y si también decidieran no pagar salarios en su tiempo de parálisis, los hogares dejarían de percibir un monto cercano a 3 mil 430 millones de pesos por cada día en que no operen los negocios.

Por lo que un estado de emergencia nacional obligará que el 51.8% de las unidades económicas fijas y semifijas del sector privado no operen, dejando de percibir con ello el 61.7% de los ingresos que se generan en un día en toda la economía.

Asimismo, 58.2% de las personas ocupadas el país no trabajaría, y se dejarían de ejercer el 60.8% de los gastos en bienes y servicios, y el 62% de las remuneraciones totales que se pagan en el país.

Es por ello que los analistas financieros del país ya vislumbran que este año la economía retrocederá, con un consenso de 3.0 por ciento, según la más reciente encuesta de Citibanamex, dada a conocer el pasado viernes.