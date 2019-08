EIZA GONZÁLEZ, MUJER CON AMBICIONES

Eiza González es la jefa en Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, con una actitud de mujer peligrosa y dominando a Jason Statham, en su papel de Deckard Shaw.

Atrás quedaron los papeles que considera denigrantes para las latinas en Hollywood. Ahora Eiza alza la mano con personajes poderosos como Madame M, una peligrosa informante, multimillonaria y vendedora de armas que ayuda a Hobbs (The Rock) y Shaw en el intento de evitar que el soldado Brixton (Idris Elba) extraiga el virus mortal de Hattie Shaw (Vanessa Kirby).

“Ella no se intimida por ningún hombre, algo que me fascinó del personaje, es fuerte, independiente y tiene mucho orgullo”, dice la actriz mexicana.

Muchos dirán que sólo sale cinco minutos en la cinta, pero es apenas una probadita de lo que puede venir para ella en la saga de las carreras más peligrosas de todo Hollywood.

Dwayne Johnson dijo que ella es sensacional, y que tiene planes de expandir a su personaje en el siguiente spin-off. “Cruzo los dedos, porque ya plantamos la semilla y mostramos que ella es la líder de una organización clandestina que es poderosa, influyente y letal, y no hay que desperdiciarla. Para esto, queríamos a alguien que tuviera presencia y ella la tiene, el momento que sale en pantalla el público se sorprende y dice ¡wow!”.

Ella es inteligente, es hermosa y puede estar cara a cara en las escenas rodeada de un montón de salvajes, incluso frente a mí, Jason, Idris y todos los demás. Es ruda, dura; y no es ninguna líder tonta, cuando hablas con ella es inteligente y te hace entrar en su juego”, describió el también productor de la cinta.

The Rock se deshizo en halagos ante la mexicana, ya no como la mortal Madame M, sino como Eiza González. “Es una mujer bastante ambiciosa y quiere lograr mucho en el negocio, no solo por ella misma, sino por representar a su cultura mexicana, la cual está en extremo muy orgullosa, lo cual amé también”, agregó el actor de 47 años.