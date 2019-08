EJIDATARIOS DE POMUCH ACUSAN QUE KATIA MEAVE LES DIO LA ESPALDA

Ejidatarios del poblado de Pomuch, acusaron la falta de apoyo de la delegada de Bienestar, Katia Meave Ferniza, a quien desde hace cuatro meses solicitaron una reunión para tratar el tema de tierras en este ejido, y es que acusaron que la funcionaria federal privilegia al líder del FRECIEZ, Luis Antonio Che Cu y a sus posesionarios, dejándolos a un lado ellos, que aseguran ser los verdaderos dueños de los predios.

“Acordó con nosotros que nos iba dar cita para que tengamos una reunión con todos los compañeros y hasta ahorita nunca nos ha dado acceso, me extraña que si está nombrada por el Gobierno Federal para solucionar los problemas del estado, no esté haciendo el trabajo que debe porque le está dando prioridad a los posesionarios y no a los dueños de las tierras”, manifestó el ejidatario Gildardo Hernández Uc.

Indicaron que son más de mil 700 ejidatarios propietarios de estas tierra, mismos que no han podido acceder a los programas productivos que ofrece el Gobierno Federal.

“No tenemos un comisario porque no nos dan acceso a un amparo que interpuso un grupo de seis personas del ejido, y por este mismo motivo hemos recurrido a la delegada, pero nos cierran las puertas, no es justo que se nos haga a un lado si para eso está ella pero parece que solo quiere tratar con Che Cu, nosotros advertimos que no vamos a soltarle ni un metro de tierra a Luis Antonio Che Cu, y si quieren que nos la paguen”.