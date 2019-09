¡EL 70 POR CIENTO DE CAMPECHANOS PADECE GINGIVITIS!

El 70 por ciento de los campechanos padece gingivitis, el segundo problema bucal más recurrente, solo por debajo de la caries, atacando principalmente a la población de entre 20 y 40 años, destacó el Presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, Enrique Chi Turriza.

“La mayoría de los pacientes tiene gingivitis porque no tienen una cultura de higiene bucal y no acuden al dentista, lo que ocasiona este problema, muchos no lo toman en cuenta hasta que hay movilidad de la dentadura”.

Una buena profilaxis es la mejor manera de prevenir este padecimiento resaltó el especialista, reconociendo que desafortunadamente gran parte de la población no acostumbra acudir al dentista, aunado a ello, dijo que el problema se complica en personas diabéticas.

“Las personas con diabetes son propensas, por ello recomendamos que acudan regularmente al dentista para que se les practique una profilaxis evitando la inflamación de las encías y que pierdan sus tientes a temprana edad”.