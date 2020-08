El hijo de el “Loco” Valdés asegura que su padre está estable

Luego de que el nieto de Manuel “Loco” Valdés declarara que había sido intubado por una recaída que requirió de atención médica y de que le drenaran los pulmones, el hijo mayor del comediante, Manuel G. Valdés desmintió estos dichos y aseguró que su padre está bien, “perfectamente consciente y bromea”, dijo.

Señaló que el “Loco” sí enfrenta un proceso que desafortunadamente no es el mejor y su salud los mantiene en expectativa debido a su edad.

“Hoy desafortunadamente su salud no es muy buena, no está intubado como han estado diciendo. No está bien, ha perdido movilidad; sin embargo, está perfectamente consciente, bromea. Es increíble que siga bromeando, está en casa, no en el hospital”, dijo en entrevista con Unotv.

El hijo del también padre del cantante Cristian Castro, señaló que la familia tuvo que llevar un neumólogo a su casa porque comenzó a tener una tos de más. “Tenía principios de neumonía, lo recetaron y comenzó a sentirse mucho mejor”.

Definió al “Loco” Valdés como un hombre extraordinario y lamentó que se difunda información falsa en torno a su estado de salud. Señaló que algunas notas no han sido precisas y se centran más en las diferencias que puedan existir entre su familia.

Manuel también comentó que las declaraciones que ha dado el nieto del “Loco”, Iván Valdés, no son del todo ciertas, que no tienen ningún pleito con él y que debe comprobar todo lo que dice.