EL IPHONE 11 PRO MAX PRESUME SU MODO NOCHE

El iPhone 11 Pro y el Pro Max se convirtieron en los primeros dispositivos de Apple con triple cámara trasera, así que el apartado fotográfico se ha convertido en uno de los aspectos más esperados por los usuarios.

Apple quiere mejorar toda la optimización de sus cámaras, añadiendo y perfeccionando la inteligencia artificial, pero también agregando su modo noche para dar un paso al frente en la fotografía nocturna, como ya lo habían estado haciendo otras compañías.

Aunque Apple presentara ejemplos fotográficos de su modo noche, Coco Rocha, directora de la empresa de moda NOMAD MGMT, compartió en su cuenta de Twitter un par de imágenes capturadas con el nuevo iPhone 11 Pro Max, comparando sus resultados con el iPhone X.

Pese a que se trata de una función ya implementada en dispositivos de otras compañías, el modo noche de Apple podría destacar por el hecho de que funcionará de forma automática al detectar condiciones de luz adversas.

Disponibilidad y precio de iPhone 11 Pro Max en México

En México, la preventa comenzará el próximo 13 de septiembre a las 7 de la mañana y el iPhone 11 Pro Max llegará en tres versiones:

64 GB: $27,499.00 MXN

256 GB: $30,999.00 MXN

512 GB: $35,999.99 MXN

Don’t ask me how but I got my hands on the new iPhone 11 tonight! 🤫 Swipe through to see the difference between the 11 and the X in low light. 👀#notsponsored #butapplecansponsorme #callmypeople #timapple #iphone11promax #iphoneevent #iphone11 pic.twitter.com/wZHn6ugRQv

— Coco Rocha (@cocorocha) September 12, 2019