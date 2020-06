El legendario Mick Jagger se declara contra del racismo

El movimiento en favor de la igualdad de humanos ha tocado hasta los artistas. Prueba de ello es el cantante británico Mick Jagger que ha expresado su unidad al movimiento Black out Tuestday, como protesta ante el asesinato de George Floyd, a manos de la policía, el pasado 25 de mayo en Minnesota.

En su cuenta de Twitter anunció que se uniría al apagón del día martes, como parte de una protesta virtual: “Es desgarrador ver a Estados Unidos desgarrándose nuevamente por cuestiones raciales”.

De 76 años, el vocalista de The Rolling Stones, dijo que espera que en algún momento no haya distinción entre una persona y otra, ya que esto se lo deben a las generaciones futuras, pues ellos no tendrían que pasar por este tipo de actos.

Expresó: “Rezo para que más allá de este día todos podamos trabajar juntos para superar este odio y división y comenzar a sanar el dolor y el sufrimiento que todos sienten en el país”.

La iniciativa Black Out Tuestday, formó parte de las protestas de descontento por los actos de racismo, en donde activistas, personas, celebridades, decidieron parar por un día ante el asesinato del afroamericano George Floyd.