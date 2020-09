Elabora IPN en coordinación con el INE la tinta indeleble para las elecciones de 2021

En lo que es un aporte a la democracia mexicana, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), trabajan en la ruta técnica para la elaboración del pigmentador indeleble que será utilizado en el Proceso Electoral Federal del 2021; el acuerdo es la producción de alrededor de 336 mil aplicadores, informó Filiberto Vázquez Dávila, responsable de la planta de producción del Politécnico.

El Ingeniero Bioquímico del IPN, Filiberto Vázquez Dávila, manifestó que para esta importante encomienda, a principios de 2021 se realizará la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del líquido pigmentador y se definirá la fecha para el inicio de la producción a efecto de cumplir con los requerimientos de las autoridades electorales.

Subrayó que los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque la fórmula del líquido indeleble es más efectiva que el desinfectante para los microorganismos (virus y bacterias) y dejó en claro que el pigmentador indeleble no es transmisor de coronavirus SARS-CoV-2 y no conlleva riesgos sanitarios. Por otra parte, informó que en los próximos días se definirá con el INE la presentación que podría ser un plumón, roll on u otro tipo de envase.