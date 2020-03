Elba Esther Gordillo fue operada de emergencia

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, de 75 años, tuvo que ser operada de emergencia en un hospital al poniente de la CDMX.

Habría acudido de emergencia a las instalaciones del Hospital Ángeles del Pedregal alrededor de las 4:30 de la madrugada de este lunes, 30 de marzo, por un malestar estomacal y tras una revisión médica, se determinó que Elba Esther padecía de un asa intestinal (una obstrucción) y por lo que tuvo que ser operada de inmediato.

Fue la misma exdirigente que a través de redes sociales dijo que se encuentra estable luego de una intervención quirúrgica.

Gordillo escribió: “buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomó por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente”.

E hizo un llamado “a cuidarnos todos y no salir de casa” ante la situación que vive México por la propagación de la pandemia de coronavirus, la cual hasta ahora cobró la vida de 28 personas en el país.