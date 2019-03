ELECCIÓN DE DIRECTIVA DEL CEN DEL PRI DEBE SER POR CONSULTA DIRECTA: AMC

Luego de señalar que el ejercer a plenitud sus derechos políticos, es una extraordinaria decisión, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas manifestó lo más importante es que el proceso de selección interna de la nueva dirigencia del CEN del Partido Revolucionario Institucional sea por consulta directa, participen los militantes y simpatizantes del tricolor, y que la militancia y la gente decida, elección en la que aseguró participará.

Asimismo, aseguró no es momento de pensar quién podría quedar al frente de los destinos de nuestra entidad.

Indicó el Comité Ejecutivo Nacional habrá de construir la convocatoria y se tomará la decisión con base en las reglas, en las normas y en la transparencia y participación.

-Una convocatoria transparente, amplia, para que todos los que quieran participar, mujeres y hombres, tengan certeza y claridad de que será una elección transparente, equitativa y clara –indicó y reconoció la decisión de solicitar al Instituto Nacional Electoral su participación, su opinión clara en el tema.

Puntualizó está concentrado en la responsabilidad que tiene como Jefe del Ejecutivo estatal y de presidente de la Conago, en la que preside la Comisión de Energía, por lo que tiene mucho trabajo por delante, al tiempo que respondió a quienes afirman no hay participación en el tricolor, pues hay hombres y mujeres con aspiraciones para dirigir al CEN del PRI.

-Seré muy respetuoso en mi responsabilidad al día de hoy; el día que haya convocatoria, que haya reglas, que haya tiempos, ahí vamos a estar, cumpliremos con todos y cada uno de los requisitos. Y creo que la aspiración que tenemos de construir un partido fuerte, sólido, moderno, que sea una alternativa para la sociedad, lo tenemos que hacer basado en el respeto, en construir la unidad, no sólo la unidad política, la unidad ideológica, la unidad de acuerdos y consensos en la competencia política –manifestó.

Dijo también que cuando se quiere dirigir un partido político, la primera convocatoria es para estar unidos, que el debate incluya el respeto, la civilidad y la cordialidad.

-Nadie puede pretender dirigir un partido político, cualquiera que este sea, denostando, atacando sin razón; y lo más importante, quien quiera generar división al interior del PRI, ¿cómo pretende dirigir al partido? Convocaremos al respeto, al trabajo permanente… mi respeto para todos quienes han manifestado su aspiración, ahí estaremos construyendo acuerdos y consensos con todos.

Sobre la persona que podría ocupar su lugar si participa en la contienda para elegir a la nueva dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, respondió lo más importante es tener claridad en lo que se quiere para Campeche.

-Sin lugar a dudas, hay tiempos y momentos, habrá de tomarse una decisión, la mejor para los campechanos; una gente que tenga experiencia, que tenga compromiso con los campechanos, que dedique toda su vida a trabajar por nuestro Estado como lo hemos hecho nosotros.

-Y al final del camino, fortalecer los programas y proyectos para el Estado; tener claridad –agregó para señalar de inmediato que en la posición que esté lo primero será apoyar al pueblo campechano y gestionar más y mejores recursos.

En este contexto, en clara alusión al interés manifiesto del presidente municipal de Campeche de ocupar la primera Magistratura del Estado, Moreno cárdenas dijo sentirse bien con él y con Dios por lo que está tranquilo.

-Y también les digo: por ahí hay una lombriz chiquitita, si la aplasto, la piso, todo mundo opina de eso; a la lombriz hay que ignorarla y solita desaparece.

¿Quién va a ocupar su lugar?

-Este no es tema, está bien que sea tema en su momento pero ahora no es tema… al final del camino, lo que vamos a hacer, es seguir trabajando por Campeche, y le va a ir muy pero muy bien al Estado –aseguró y anticipó seguirán los movimientos en su Gabinete en los próximos días.

-Aquí no es hablar bien de mí o del gobierno, a mí me va a juzgar la historia, hay que hablar con los resultados y los resultados están ahí, la gente los va a juzgar y lo único que quiero es que a Campeche le vaya muy bien.

Por último, sobre la construcción del nuevo Puente La Unidad y otras obras en proceso recientemente suspendidas, Moreno Cárdenas indicó que cuando no se consigue un permiso, hay que meter la documentación para obtenerlo y cumplir con la ley pues el retraso solo afecta a los ciudadanos.

Manifestó él no está en la construcción de éstas sino las empresas y debe tenerse claridad en la responsabilidad.

Puntualizó el nuevo Puente La Unidad cuenta con los recursos asegurados para su terminación, que él gestionó, aprobados por la anterior administración federal pero también ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los recursos están seguros.

-Y en dos meses y medio, tres meses, el Puente se va a terminar, será una obra de primera, al gusto de los campechanos; van a decir por allá, es que ya no va a estar, se fue… no tengan duda, el día de la inauguración ahí voy a estar porque fue una obra que se hizo cuando yo estaba. Yo gestioné los recursos, entonces brinquen, salten o no les guste, ahí voy a estar y lo vamos a inaugurar.