La eliminación de fideicomisos no afectará a sectores como salud, arte y tecnología: Legisladores

La desaparición de los Fideicomisos no afectará a rubros importantes como la salud, el arte y la tecnología aseguraron los diputados locales Antonio Gómez Saucedo (PT) y José Luis Pacheco Flores (Morena), quienes indicaron muchos de estos se establecieron para evitar el subejercicio y en donde se guardaban recursos que no se podían ejercer en el año fiscal y la mayoría no tiene una estructura jurídica.

Gómez Saucedo señaló no tienen ningún objetivo que no sea guardar ese recurso, por lo que afirmó es ahí donde va enfocada su extinción.

-Los que tienen una estructura administrativa, un objetivo claro, se está analizando uno por uno y el dictamen solo fue de la Comisión y falta el del pleno. Es mentira que se dejen desprotegidos sectores y debemos ser claros; en esta situación de emergencia sanitaria y de emergencia económica a nivel mundial, las prioridades tienen que cambiar y aquí tenemos que determinar tanto como institutos políticos como actores políticos en el país, qué es lo prioritario para la sociedad.

Pacheco Flores, por su parte, considero se eliminaron por ser “elefantes blancos”, y “negocios que se han quedado al arbitrio de quién sabe quién, o un fondo para X personas”, y lo que se busca es que sean para un asunto importante.

-El Presidente nunca ha dejado mal a la ciudadanía, no tampoco al tema de salud, tampoco otros temas; aquí es ver con claridad qué tipo de Fideicomiso es, y a quiénes beneficiaba antes, que hoy adolece. Hay acciones que se van a absorber en otro tipo de apoyo para que no estén sueltos y gracias al Presidente y todos los recortes es que hoy Campeche no tiene descuento de presupuesto –afirmó.