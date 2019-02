ELISEO NO PUEDE CORRER A HUELGUISTAS: STPS

No se puede despedir a huelguistas porque sería un despido injustificado, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Jorge Romero Bock, confirmando que la huelga es legal, pues en su momento los apoderados legales del Ayuntamiento no presentaron los elementos para declarar lo contrario.

“Eso sería despido injustificado de acuerdo a la ley, la huelga es legal desde el momento en que se presentó y en que ellos no pusieron documentos para decir lo contrario, tienen todo para ampararse o no ampararse nosotros no somos la última instancia y en este caso no lo hicieron”.

Dijo que a más tardar el día jueves se realizará la audiencia en la que el sindicato y el Ayuntamiento presentarán sus alegatos para validar o no la huelga.

“Queremos ver lo que ellos presenten en la audiencia que se va realizar a más tardar el día jueves, ahí se dirá que procede de acuerdo al tema, la huelga se tiene que decidir en los siguientes días a favor de uno u otro, no podemos decir si es válida o no si no presentan pruebas ambas partes”.