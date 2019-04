ELISEO SE NIEGA A PAGAR A LA CFE

El Ayuntamiento de Campeche insiste en ser el único de los 11 municipios que no paguen el servicio de energía de los semáforos; y es que este miércoles, el alcalde Eliseo Fernández Montufar reiteró que no pagará por este servicio, exponiendo así, la integridad de los automovilistas.

En entrevista, el edil reconoció que el Gobierno del Estado no está obligado a pagar por el servicio de energía eléctrica de los semáforos al no existir contrato.

“La CFE hace un recibo para que el Gobierno del Estado pague los semáforos, en esa parte tiene razón el Gobierno del Estado, y por eso presentarán un amparo en próximos días ellos, así lo dieron a conocer en la reunión con la comisión, y creo que será de esta manera como se determine”.

Desmintió al vocero de la Comuna, Alejandro Gasca May, quien en días pasados asegurara que el Gobierno Estatal el obligado a pagar.

Negó que el municipio sea el responsable del pago de energía eléctrica de los semáforos, pese a que las leyes y la misma constitución así lo señalan.

“La discusión está en buena medida con razón del Gobierno del Estado, entre ellos y la Comisión Federal de Electricidad, y será un juez quien determine, y el resolutivo dirá lo que se va llevar a cabo”.