ELISEO, SIN FACULTAD PARA ESTABLECER NUEVOS IMPUESTOS

El Ayuntamiento de Campeche ni el presidente municipal tienen facultades para establecer nuevos impuestos y no puede realizar cobro alguno a los ciudadanos que llevan su basura el relleno sanitario, aseguró José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien indicó la única manera para cobrar la recolecta de basura, es que sea una tonelada, que significa el pago de poco más de 80 pesos.

En entrevista sobre el cobro que la Comuna campechana quiere hacer a los pepenadores, no está permitido por la ley.

-La Ley de Hacienda señala que la única manera para cobrar la recolecta de la basura es que sea una tonelada y los ciudadanos no se llevan una tonelada, entran y sacan. Aquí lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es dejar muy específico que no es un impuesto y si lo es, está mal. No sé quiénes son sus asesores… esta incorrecta la postura.

-Esperemos que el Alcalde Eliseo Fernández Montufar pronto pueda dar su postura jurídica para que éste tema quede claro y no se esté cobrando de manera arbitraria –indicó.

Flores Pacheco puntualizó que el monto a cobrar está contenido en la Ley de Hacienda, que se modificó en el 2016 y que señal que cualquier ciudadano que quiera ingresar al relleno sanitario y por la recolecta sea una tonelada “tendrá que pagar ni una UMA, es 0.65, 0.85, no llega ni a una UMA que equivale a 88 pesos”.

-El Ayuntamiento no tiene la facultad para cobrar a los ciudadanos 80 pesos a la semana, como se ha denunciado en redes sociales, tampoco tiene la facultad para crear impuestos y en todo caso, estaría violando lo que dice la Ley de Hacienda.

-Que sus asesores salgan a decir qué es lo que está pasando, que se aclare y si hubo un cobro indebido, se reintegre porque los ciudadanos pueden meter también su denuncia.