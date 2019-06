EMPRESARIOS PIDEN NO HACER NUEVO DISTRIBUIDOR VIAL

Más de 140 empresas que se ubican en la zona entre las avenidas Patricio Trueba y Colosio, se verían afectados si se lleva a cabo la construcción de un nuevo distribuidor vial, por lo que se solicitó al gobierno del Estado la suspensión de esta obra, señaló Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche (Canaco-Servytur).

En conferencia de prensa, Jean Du Bar del Río acompañado de Carlos Tapia López, secretario de ese organismo, indicaron la petición se hizo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con cuyo titular, Domingo Berzunza Espínola se reunieron el día de ayer, y a quien plantearon los daños que ocasionaría esta obra a un numeroso grupo de empresarios e incluso familias que se ubican en la zona.

-Ante la incertidumbre de si se hace o no la obra, le invitamos a una reunión el día de ayer a la que asistieron socios y no socios, para tener un termómetro sobre el sentir de los empresarios de la zona, y todos pidieron no se haga la obra, pues sería una segunda afectación, si se toma en cuenta que se hizo el mega drenaje.

-Hacer el nuevo puente, de por sí la avenida va tomando forma para venir con un segundo proyecto y levantarse es más difícil. Señalaron que muchos tuvieron que reubicarse o cerrar o bien hay personas que viven en la zona que tendrían que irse por cuestiones de salud o bien consultorios que el polvo afectaría sus equipos, resultando en pérdidas económicas.

Agregó que la posibilidad de contratar créditos no la ven viable porque son recursos que no podrían pagar pues no habría ventas, aunque plantearon que la Dirección de Vialidad podría hacer un estudio para determinar si es posible evitar el estacionamiento en esa artería y con ello contribuir a una mayor fluidez vehicular, como una alternativa de solución pues los cuellos de botella se dan en “horas pico”.

Señaló que Berzunza Espínola se comprometió a llevar su petición al Gobernador, pues hay noticias de que ya se realizó la licitación de la obra y esto podría cambiar las cosas.