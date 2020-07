En breve llamarán a diputada suplente de Morena

Al asegurar que ausencia del diputado de MORENA, Joaquín Alberto Notario Zavala, quien falleció en días pasados, no pone en riesgo el quórum legal de las sesiones de la LXIII Legislatura, Ramón González Flores, secretario general del Congreso del Estado señaló en la próxima sesión ordinaria se pediría llamar a su suplente, Carmen Cruz Hernández, para que rinda la protesta de rigor.

-De aceptar los diputados y Cruz Hernández, se presentaría en la próxima sesión, en asuntos generales tal como marca la Ley, a rendir protesta y empezar sus labores a partir de primero de agosto próximo –indicó y apuntó podría haber la posibilidad de que los legisladores no acepten y quede vacía esa curul.

-La Constitución marca que mientras no se ponga en peligro el quórum, no se llama a los suplentes, pero creo que hay el consenso en los diputados para hacerlo –comentó y añadió el trámite se hace de manera inmediata y si decide el pleno se hace de manera inmediata, es de obvia resolución y se le llama de inmediata pero no hay riesgo para el quórum pero hay la voluntad para hacerlo.