EN CALKINÍ SE PRIVILEGIARÁ A CONSTRUCTORES LOCALES: EDIL

Antes de hacer algo, queremos estar completamente seguros de qué pasó en el municipio en el trienio pasado; se está mandando buscar tanto a funcionarios entre ellos el ex alcalde, y a constructores para que aclaren diferentes situaciones que han pasado y si no se llega a aclarar se tomarán las medidas preventivas, indicó el presidente municipal de Calkiní, Roque Sánchez Golib.

En breve entrevista, aseguró la Contraloría Interna reúne los elementos necesarios para proceder ante las irregularidades detectadas, sobre todo en el área de obra pública en materia de vivienda, pues aseguró no se cumplió con las especificaciones.

Aunque no dio a conocer cifras, Sánchez Golib dijo que la obra pública es lo que más llama la atención porque no se siguieron los pasos como debe ser.

-Hay obras que han cobrado, hechas pero no como debe ser con las medidas pertinentes, inclusive se ha mandado buscar a los constructores del trienio pasado, entonces se justifica que no han dado las medidas que ahí se estipulan. Si es así, no se puede pagar, el dinero está ahí pero no se puede pagar, hasta que se cumpla con las cosas como debe de ser.

-El trienio pasado hubo muchos constructores foráneos, mucho yucateco, veracruzano, inclusive gente de Chiapas… vamos a privilegiar a los constructores de nuestro municipio y del Estado y ya tenemos un acercamiento con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y ya hemos hablado con su presidente, para trabajar con ellos, siempre y cuando se privilegia la mano de obra Calkiní.

Indicó el problema está en la construcción de vivienda, casas, cuartos, baños, no se han entregado y su pago es con recursos federales y los trabajos no se pagan hasta que no se cumpla como debe ser.

-No se puede dejar pasar nada porque estaría incurriendo en una falta. Ya se están haciendo las denuncias pertinentes ya se están mandando buscar a las personas que tienen algún pendiente con el municipio, del trienio pasado. La denuncia todavía es en el municipio y si no pueden responder, se pasa a la Contraloría estatal.