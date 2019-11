EN CAMPECHE, 13 MIL 553 CREDENCIALES PENDIENTE POR RENOVARSE

A pesar del esfuerzo que ha venido realizando durante el presente año el Instituto Nacional Electoral para que las ciudadanas y ciudadanos que cuentan con una credencial que vence en este año 2019, acudan a los módulos de atención y realicen su renovación, 13 mil 553 campechanos están pendientes de actualizarla, precisó Ernesto Rodríguez Juárez, Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Campeche.

Al inicio del presente año, se tenía un universo de 19 mil 735 credenciales de este tipo, y derivado de las campañas de actualización se han logrado renovar 6 mil 182, lo que representa el 31.33 % explicó Rodríguez Juárez.

Durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del presente año, se han ampliados los días y horarios de atención, ya que los módulos fijos instalados en esta ciudad capital de San Francisco de Campeche y en ciudad del Carmen, laboren los días domingos, con la única finalidad de brindar mayor oportunidad a aquellas personas que por algún motivo no puedan acudir entre semana, señaló el responsable del empadronamiento en Campeche.

Éstas credenciales estarán vigentes sólo hasta el 31 de diciembre del presente año, y aquellas que por algún motivo no sean canjeadas serán dadas de baja del padrón electoral y de la lista nominal de electores a partir del 1 de enero del 2020, lo cual implicaría que ya no serán válidas como instrumento para ejercer el voto, ni como medio de identificación ante las distintitas dependencias.

Para realizar la renovación de estas credenciales que están por vencer, así como para cualquier otro trámite, es necesario presentar los tres documentos fundamentales en original: el acta de nacimiento, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de haber sido expedido) y una identificación con fotografía vigente (puede ser la misma credencial para votar), mencionó el titular del RFE.