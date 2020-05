En Campeche hay proyectos de inversión por 350 mdd en energías limpias

Campeche tiene proyectos muy importantes para el desarrollo de energías limpias que pueden detonar el Estado, donde la inversión pudiera llegar a los 350 millones de dólares, aseguró José Antonio del Río González, secretario de Desarrollo Energético Sustentable (Sedesu), quien señaló se espera la Secretaría de Energía respete las inversiones en la entidad pues no tiene el problema de “congestionamiento” de empresas como sucede en otras regiones del país.

Consideró que al ser Campeche un estado con potencial en energías limpias, eólica y solar, principalmente, es un punto a su favor, además de hacerle falta energía, e indicó en el Acuerdo dado a conocer en fecha reciente, se aseguró los proyectos contenidos en la primera subasta, se respetarán.

Dijo entonces en Campeche hay proyectos muy grandes de inversión por 340, 350 millones de dólares, por lo que las áreas jurídica y técnica están atentas y dan puntual seguimiento, proyectos que se encuentran en diferentes municipios; actualmente hay en Hopelchén, Tenabo, Champotón, pero todo el territorio campechano tiene ese potencial, al tiempo que ponderó significarían muchos empleos y el desarrollo de los lugares donde se ejecuten.

Del Río González manifestó lo más importante no es el número de proyectos, sino la inversión que significan, además de significar que nuestra entidad no tiene problema alguno en cuanto a esparcimiento, como en Entidades del norte donde esas energías tienen un gran desarrollo en un mismo lugar, lo que no ocurre aquí, factor que puede ser de gran ayuda.

-Hay cuatro empresas que ya están en Campeche, más los proyectos que vienen. Más que número de proyectos es la cantidad de la inversión lo importante, es la parte que nos tiene que preocupar porque a mayor inversión, mayor empleo, y las comunidades serían muy beneficiadas porque no solamente traen inversión, empleo, también programa sociales en temas de educación, de apoyo a la comunidad y se utilicen insumos de la región.