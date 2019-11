EN CAMPECHE NO SE HA RESUELTO PROBLEMA DE ABIGEATO: ARJONA

Luego de insistir en que el problema de abigeato en la entidad no se ha resuelto, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Campeche, Omar Arjona Ceballos, consideró imposible de cubrir las exigencias de la Fiscalía General del Estado, pues pide que los ganaderos presenten testigos del robo.

“Eso es imposible de hacer, porque significaría que los productores tuvieran un enfrentamiento con los abogado y que tendrían que estar armados, lo que llevaría a la pérdida de vidas, puntualizó”.

Lamentó no se le dé importancia a la urgencia de tipificar el robo de ganado como un delito grave en el Código Penal, y se considere un delito menor.

Arjona Ceballos insistió en la imposibilidad de presentar testigos porque, además, señaló este delito se comete durante la noche.

“No podemos estar armando a los trabajadores, es algo que no puede ni debe hacerse”.

Por último, manifestó todas las trabas existentes restan motivación a los ganaderos para acudir ante las autoridades a presentar su denuncia.