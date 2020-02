En cuarentena jugador del Manchester United

El atacante nigeriano Odion Ighalo, fichado por el Manchester United en el mercado invernal procedente de China, no se entrena en las instalaciones del club desde su llegada por temores debido a la epidemia del nuevo coronavirus que afecta al gigante asiático, publica la prensa inglesa.

El Times y el Daily Mail aseguran que el club había pedido a Ighalo no acudir al centro de entrenamiento de Carrington durante dos semanas para no arriesgarse con contagiar eventualmente a los cientos de personas que acuden allí a diario.

El futbolista de 30 años, cedido hasta final de temporada por el Shanghái Shenhua, no formó parte de la expedición que acudió a España unos días para entrenar durante la pequeña tregua invernal, ya que el Manchester United temía que hubiera dificultades en su regreso a territorio británico.

Durante este tiempo, el nigeriano, que no juega desde el 6 de diciembre, se ejercitó con un entrenador particular en la sede del taekwondo británico, ubicado no muy lejos del estadio del Manchester City.