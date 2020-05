En cuarentena por probable Covid-19, 20 elementos de la Policía Estatal

Samuel Salgado Serrano, director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), informó hay 20 casos sospechosos de Covid-19 en elementos de la corporación, que se encuentran en cuarentena, e indicó se registraron dos casos positivos, que ya fueron dados de alta y que en breve podrían reincorporarse.

-Se les tiene que aislar para evitar, si salen positivos, no haya un mayor contagio; se les hacen los exámenes paulatinamente porque hay un proceso para poderles hacer los estudios; todos son policías estatales.

-No se pueden internar porque no están en estado grave. Hay gente que puede tener algunos síntomas y que al final no pase a más porque su mismo organismo, sus defensas, logran combatir esta situación y no pasa a más… solamente las personas que tengan alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión y les llega a dar, se les complica el problema.

Por otra parte, comentó hay 50 elementos, entre administrativos y policías, hombres y mujeres, que tienen enfermedades crónicas y que pueden ser vulnerables al tiempo que puntualizó no se pueden reemplazar porque “el Estado de Fuerza es uno solo, lo que tenemos que hacer es administrar al personal y cortar algunos servicios que no sean necesarios, y aplicarlos a lo que es vigilancia y operatividad.