EN DOS DÍAS SERÁ LA AUDIENCIA ENTRE ALCALDE Y MANUEL BONILLA

El 11 de enero será la audiencia de conciliación entre el Sindicato del Ayuntamiento “Corazón Valiente” y el alcalde Eliseo Fernández Montufar, informó el líder Manuel Bonilla Carrillo, adelantando que en este acercamiento se exigirá el respeto a los derechos de los trabajadores, y que se llegue a un acuerdo con la propuesta del pliego petitorio que incluye el aumento del 12 por ciento al salario.

Bonilla Carrillo acudió al Palacio Municipal a entregar un oficio en el que se le notifica al edil panista de esta audiencia que se realizará en Conciliación y Arbitraje en punto de las 10:30 horas, destacando que se espera poder llegar a un acuerdo, evitando que estalle la huelga y los más afectados sean los ciudadanos campechanos.

”Esta audiencia es para llegar al diálogo y resolver las situaciones que han venido afectando a los trabajadores de la sección sindical, analizar el emplazamiento a huelga y el pliego petitorio que incluye el incremento salarial, incrementos de bonos, de canastas ya que somos el sindicato mayoritario y con nosotros se tiene que resolver esa situación”.

Manuel Bonilla aclaró que la finalidad del sindicato y de los trabajadores no es irse a huelga, sino que finalmente Eliseo Fernández acceda a respetar los logros que por años se han obtenido.

Y ante la propuesta de Eliseo Fernández Montufar de concesionar el rastro municipal, el líder sindical exigió que “los trabajadores de rastro puedan ser reubicados en las diferentes áreas del ayuntamiento, no liquidados porque el trabajador no tiene la culpa, además de que tienen mucha experiencia, saben ellos cumplir con sus deberes, no tienen por qué despedirlos ni liquidarlos”.