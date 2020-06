En México no hay protocolos correctos contra el Covid-19, acusan

En un total descontrol de la pandemia del Covid-19 se encuentra el país y es que al Gobierno de México se le ha salido de las manos y muestra de ello es que todo el territorio nacional se encuentra en rojo, reprochó el Presidente del Grupo Resurgimiento, José Adán Castillo Dzib.

Señaló que no hay protocolos correctos, sobre todo cuando hay un deceso porque al querer apresurar los trámites se procede de inmediato a la cremación sin dar otra opción a familiares

Consideró que es grave que no exista una estrategia clara y que continúen registrándose casos numerosos de Covid cuando la autoridad ha anunciado en repetidas ocasiones que se está alcanzando el tope y el problema de salud parece no tener fin.

Advirtió que el sistema de salud en México si no ha llegado a su tope no tardará en colapsar pues no se puede tener por un lado alto número de contagios y por el otro a un presidente que siga diciendo que vamos bien.