EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL DISTRIBUIDOR VIAL: SEDUOPI

En óptimas condiciones para el tránsito vial se encuentra el Distribuidor Vial “La Ría”, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto Buenfil Montalvo, aclarando que no hubo daño en la estructura del puente, sino que se desintegró ligeramente el revoco.

Lo anterior luego de que trascendiera que un pedazo de concreto cayó del distribuidor, lo que el titular de la Seduopi explicó que se trató del revoco de una de las juntas de dilatación ubicadas en tramos de 30 metros.

“Creemos que el daño es menor ya la empresa constructora del tramo ya está interviniendo para la limpieza de la estructura que tenga que arreglarse, sin embargo son daños menores que no representan peligro alguno para el tráfico de vehículos sobre el eje vial, al parecer el colado no estaba bien y eso ocasionó que se desintegrara pero no tiene nada que ver con la estructura, el puente sigue estando en condiciones de trabajar”.

Buenfil Montalvo exhortó a los ciudadanos a no alarmarse ni hacer caso de rumores, sino a informarse primero.

Inmediatamente después de que la noticia circuló en redes sociales, personal de la Seduopi realizó una revisión general de la estructura y la empresa constructora inició los trabajos para retirar el concreto que estuviera a punto de caer evitando incidentes por menores que pudieran ser.