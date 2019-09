EN PROYECTO DEL TREN MAYA, NO SE REUBICARÁ A NADIE POR LA FUERZA

Luego de afirmar no habrá ningún desalojo de las familias que se encuentran en las inmediaciones de las vías férreas que forman parte del trazo del proyecto del Tren Maya, y que no todos deben ser reubicadas, Eduardo López Moreno, director de la ONU Hábitat para México, aseguró les brindarán todo el apoyo, al tiempo que dejó en claro aunque tienen un acuerdo con el Gobierno y con Fonatur, no trabajan para ellos.

-No trabajamos ni para el Gobierno ni para Fonatur, trabajamos para el respeto de los derechos, para la salvaguarda de todo lo que tiene que ver con el patrimonio, la dignidad y las condiciones de la población –aclaró.

Añadió representantes de la ONU están para asegurarse que el proyecto se haga respetando los derechos de cada familia y que hay un equipo de profesionales que estudian la ruta específica del Tren y las razones que dan.

-El libramiento que hablan ellos no es factible, porque hay grandes pendientes, las propiedades no son del Gobierno, hay muchas condicionantes que hacen que esta solución sea más viable –apuntó y garantizó como representante de la ONU que a cada una de las personas, de las familias, se les darán condiciones mejores y no de desarraigo, “son soluciones que estarán a unos metros de distancia”.

-Simplemente, evitando el peligro que representa el Tren. El Tren representa un peligro para las personas que viven ahí y, entonces, este es un proyecto de salvaguarda y de respeto, de reducción de riesgos de la población.

En este contexto, puntualizó no es una posibilidad el uso de la fuerza para el desalojo de las familias porque “para nosotros queda claro que lo único que va a funcionar es hablar y convencer, de ninguna manera se moverá a nadie con el uso de la fuerza” y añadió conforme se beneficien a las familias, cada día se sumarán más.

López Moreno comentó que cuando vean tendrán mejores condiciones, con espacios públicos, zonas de comercio, con trabajo y posibilidades, se van a querer quedar, pues además se buscará ofrecer soluciones a sus necesidades, como es cercanía de atención médica, no gastar más en transporte, entre otras.

Aclaró no todas las familias deben reubicarse y aseguró habrá solución para cada caso, no es una todas las familias.

Finalmente, se comprometió a que en cada reunión habrá representantes de la ONU Fonatur y asesorarán y apoyarán a Fonatur, al gobierno local y estatal, a quienes dirán hay formas para hacer las cosas porque hay protocolos y debe seguirse cada paso y se asegurarán de que la gente esté contenta en cada uno.