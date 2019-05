EN RIESGO EL TURISMO EN CAMPECHE Y EN MÉXICO: MANOS

La desaparición del Consejo de Promoción Turística, los hechos naturales como el sargazo en Quintana Roo y los recortes presupuestales ponen el riesgo al sector turístico, lamentó el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, indicando que lo que no se puede dejar de hacer es asistir a las ferias internacionales.

“El temor principal es dejar de asistir a las ferias, no podemos dejar esto, cuando se ha afectado el turismo hemos tardado años en recuperarnos, no nos podemos arriesgar, si no nos ponemos abusados corremos este riesgo”.

Jorge Manos indicó que tampoco se debe descuidar el estado, por ello compartió que se sigue haciendo promoción al interior del estado, señaló que ahora con la desaparición del Consejo de Promoción Turística serán las secretarías quienes hagan el trabajo.

Dijo que hay un receso de las ferias para dar paso a las vacaciones de verano, y será en septiembre cuando se reanuden, esperando que se sigan atrayendo turismo de inversiones.