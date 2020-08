Es momento propicio para cambiar con malos hábitos alimenticios: SNTE

La pandemia del covid-19 debe ser tomada como el escenario propicio para plantear acciones que lleven a la sociedad a mejorar su salud, comenzando con los niños quienes deben ser la base para cambiar una cultura que ha generado múltiples enfermedades, manifestó el secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Moisés Mas Cab.

Dijo que sería de gran ayuda que Campeche también adopte la Ley para eliminar la venta de comida chatarra, aunque reconoció que para ello la participación de los padres de familia es primordial.

Agregó que el problema de salud pública que se tiene debe servir para hacer conciencia en los padres de familia de mejorar la alimentación de sus hijos “pues es a esa edad cuando se forman y adoptan buenos hábitos”.

Consideró que no debe ser necesario contar con una Ley para cambiar totalmente la alimentación, pues el Covid-19 ha mostrado que un cuerpo sano es resistente a múltiples enfermedades y que cuidar lo que se come no se trata de estética.