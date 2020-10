Es oficial, diputados aprueban que Marina tome el control de los puertos

Con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones fue aprobado en lo general y en lo particular las reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, con lo que la Secretaría de Marina toma el control de las actividades de la marina mercante.

Diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron que la reforma es un paso más a la militarización del país. Ante ello, la diputada por Morena, Rocío Barrera Badillo, aseguró que esta reforma sienta las bases para hacer mucho más competitivo a nuestro sistema portuario y para ubicar a México como potencia marítima mercante.

La diputada aseguró que la Secretaría de Marina es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene una naturaleza jurídica, y no tiene encomendadas funciones militares, como tendría la Armada de México y que no tiene la encomienda.