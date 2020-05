Esta es la verdad del video de un hombre que aseguraba ser Juan Gabriel

Luego de que este domingo, en las redes sociales circulara un video de un hombre quien aseguraba ser Juan Gabriel, el abogado de la familia explicó la verdadera situación.

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, explicó que en realidad se trata de una aplicación.

“En realidad, no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, declaró.

Descartó que vayan a levantar acciones legales.

“Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, añadió.

Él asegura que no hay motivos para que Juan Gabriel se ocultara e inventara su muerte.

“No hay razón para que fingiera su muerte, era feliz con lo que hacía”.