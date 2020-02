Estamos preparados para enfrentar el coronavirus: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el país está preparado para enfrentar los casos de coronavirus que se presenten, sin embargo minimizó los riesgos, al señalar que esta enfermedad “ni siquiera es equivalente a la influenza”.

“Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en la que se vaya presentando, desarrollando vamos a atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación, aquí lo informamos… Lo segundo es de que no se trata, según los diagnósticos técnicos-médicos… ni siquiera es equivalente a la influenza… y lo tercero es que vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo”, declaró a los diversos medios de comunicación.

El primer mandatario llamó a no caer en pánico y estar informados de la situación que prevalece en el país.

“Se va a estar informando, el doctor Hugo López-Gatell va a estar constantemente informando para evitar, lo digo con toda claridad que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que haya una psicosis colectiva de miedo o de temor. Porque hay quienes no actúan con ética y vuelan quienes no informan con objetividad decirle a la gente serenos tranquilos tenemos capacidad para enfrentar esta situación”.