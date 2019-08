ESTIBALITZ RUIZ ACTUARÁ PARA ANTONIO BANDERAS

Estibalitz Ruiz interpretó el personaje de Cassie Ferguson en el casting de México del galardonado musical de Broadway A Chorus Line, en 2010. A nueve años de tal experiencia, la cantante, bailarina y actriz mexicana de teatro musical ya forma parte del elenco del mismo musical para el que convocó y encabezó las audiciones Antonio Banderas, puesta con la que el malagueño abrirá las puertas de su teatro Soho Caixabank en su tierra natal, en octubre.

Con este montaje, Estibalitz Ruiz realizará su primera participación profesional en una compañía extranjera de teatro musical.

“Esta oportunidad creo que es única en la vida, lo estoy tomando así. Nunca sabes lo que va a pasar, además me parece adorable, porque Antonio Banderas, todo lo que está haciendo con A Chorus Line es para darle un lugar a Málaga como un centro teatral, quiere que su tierra crezca tanto como Barcelona o Madrid. Eso me parece honorable y de un amante del arte. Así que hacer cosas para las nuevas generaciones y para que trascienda nuestro arte me parece muy importante”, expresó Estibalitz Ruiz a Excélsior.

Antonio Banderas fue quien reveló los nombres de los actores, bailarines y cantantes que forman parte de su compañía para A Chorus Line. Lo hizo a través de un video publicado en la cuenta oficial de YouTube y las redes sociales del Teatro Soho Caixabank, el 8 de julio pasado.