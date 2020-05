Esto gana la familia Kardashian-Jenner por cada publicación en Instagram

Y mientras que para algunos, las redes sociales son una diversión, para la familia Kardashian-Jenner, es una de sus fuentes de ingresos.

De acuerdo a medios internacionales, estos personajes cobran y ¡cobran bien! Cada vez que suben una publicación a sus redes sociales.

Cada uno de ellos ha sabido sacar provecho desde el estreno de “Keeping Up with the Kardashians”, allá por el año 2007, en la actualidad todos los integrantes de esta familia se han convertido en una celebridad.

Desde Rob Kardashian hasta Kylie Jenner han sacado provecho de las redes sociales cobrando exuberantes cifras por promocionar alguna marca en redes.

Rob Kardashian cobra US$ 7.9K por publicación

Con 1.3 millones de seguidores, por cada post en Instagram puede ganar US$ 7.9K.

Caitlyn Jenner: US$ 57.4K por publicación

Tiene 10,1 millones de seguidores en Instagram. Y a pesar de no ser constante y compartir en redes sociales fotos de ella en eventos o con sus nietos, empezó a publicar sobre protector solar lumasol.

Scott Disick: US$ 132.4K por publicación

Tiene 23.5 millones de seguidores en Instagram, la cual usa para promocionar su marca de ropa Talentless.

Kris Jenner: US$ 188.8k por publicación

Con 33.5 millones de seguidores. Ella comercializa la ropa que ya no usa a través de Kardashian Kloset. A veces puede promocionar algo y cobrar por ello US$ 188.8K.

Kourtney Kardashian: US$ 515.7k por publicación

91.8 millones de seguidores. Si decide compartir un producto de alguna marca, cobra por cada post en Instagram hasta US$ 515.7K.

Khloe Kardashian: US$ 620.3k por publicación

Tiene 110 millones de personas que la siguen en Instagram, haciendo que cada vez que publique en Instagram pueda cobrar US$ 620.3K.

Kendall Jenner: US$ 724.6k por publicación

La joven tiene 128 millones de seguidores y cobra por un post en Instagram US$ 724.6K.

Kim Kardshian West: US$ 954.2k por publicación

Posee 169 millones de seguidores en Instagram y cuando decide publicar algo que está usando, puede llegar a cobrar por un solo post US$ 954.2K.

Kylie Jenner: US$ 983.1k por publicación

Con 174 millones de seguidores, cobra por una publicación en Instagram US$ 983.1K.