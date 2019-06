EU NO APLICARÁ ARANCELES A SECTOR AUTOMOTRIZ DE MÉXICO

El representante comercial de EU, Robert Lighthizer, confirmó que México no está considerado en la aplicación de aranceles a la industria automotriz, dijo el subsecretario para América del Norte se la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade.

“El presidente Trump claramente utiliza los aranceles con una gran libertad, acaba de lanzar una gran amenaza que lo que hizo con el acero lo haría con los autos y ahora ya inició con un proceso, le dio instrucciones a Robert Lighthizer para que empiece a negociar, yo no sé bien qué va a negociar con Europa, Japón y otros que considera apropiados, yo pregunté si México es apropiado o no, hablé con él y espero que no haya tal, México está fuera de eso, estamos tranquilos pero son instrumentos que utiliza.”No estamos mencionados para investigación, se mencionó Europa y Japón y a él se lo pregunté y me dijo ‘no, México no está en la mira'”.

Seade dijo que quiso comunicarse directamente con Lighthizer para descartar cualquier tipo de nueva amenaza por imposición de aranceles tras la idea de querer conectar la migración con el tema comercial.