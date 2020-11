Exige López Obrador castigar a quienes dispararon contra manifestantes en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió investigar el caso y castigar a los responsables de tirar balazos en la protesta que tuvo lugar en Cancún contra los feminicidios.

Y es que este lunes, elementos de seguridad de Quintana Roo tiraron balazos en la protesta contra la muerte de Bianca Alejandrina Lorenzana.

AMLO confió en que el gobernador Carlos Joaquín González, a quien calificó de ser una persona responsable, indagará las agresiones ocurridas anoche y dará con los responsables de la represión afuera de las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez.

“Que el gobernador, una gente responsable, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo estas acciones”, expuso.

Señaló que estas investigaciones no tienen por qué demorar, “no tiene por qué tardarse tanto y eso lo debe hacer el gobernador, quien ya lo ofreció. Cuando hay un asunto así, se debe actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie. Si hay voluntad y no se protege a nadie, hoy mismo pueden dar los resultados de la investigación por los hechos en Cancún”.

López Obrador manifestó su rechazo al uso de armas de fuego en manifestaciones, y consideró que el portar armas y disparar, como sucedió en Cancún, “tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”.

Señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por oficio, debería intervenir e incluso la Fiscalía General de la República por el uso de armas de grueso calibre para dispersar la manifestación feminista.