Exigen a senadores legalizar la mariguana

Manifestando que no pueden permitir que “usuarios y usuarias, campesinos, enfermos que utilizan la cannabis o personas que llevan en su bolsillo una cantidad mayor a los 5 gramos sigan siendo perseguidos, extorsionados o encarcelados”, una veintena de personas encabezadas por el activista Pier Giuseppe Coppe Hernández se manifestaron en las inmediaciones del Senado de la República.

Como cada martes y jueves, urgieron a las autoridades modificar las leyes a fin de que les permitan consumir y cultivar la mariguana sin castigo.

Acusaron que sus derechos no han sido respetados y dijeron que la prórroga de seis meses que ha solicitado la Cámara de Senadores es ilegal.

“Queremos modificar la ley y no quebrantarla, somos responsables y organizados, no le faltamos el respeto a nadie y formamos un espacio de tolerancia donde la policía no va a molestarnos y donde muchos consumidores de cannabis encuentran un lugar de paz”, aseveró Pier Giuseppe Coppe Hernández.