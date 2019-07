EXPLOSIÓN DESTRUYE CENTRO COMERCIAL EN FLORIDA

Cuerpos de emergencia del estado de Florida acudieron para dar atención a las víctimas de una explosión que se registró en un centro comercial en Florida, dejando ‘múltiples heridos’.

La explosión fue reportada en el centro comercial The Fountains en Plantation, a las afueras de Fort Lauderdale, según el Departamento de Policía de Plantation.

Los departamentos de policía y bomberos tuitearon que la calle estaba cerrada al tránsito. De acuerdo al departamento de bomberos fue una explosión de gas la que dejó “numerosos heridos”.

En redes sociales se han difundidos varios videos donde se muestra el centro comercial destruido por la explosión.

Another angle of the #LAFitness Club next to #Florida #Mall that had some time of #explosion pic.twitter.com/3wiTvk1QQL

— Dave (@TheMan2Day) July 6, 2019