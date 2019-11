FACEBOOK ESPÍA A USUARIOS, SE ACTIVA LA CÁMARA EN SEGUNDO PLANO

Cuando te desplazas por la aplicación de Facebook, la red social podría estar observándote, descubrieron algunos usuarios preocupados. Varias personas encontraron e informaron que las cámaras de su iPhone estaban encendidas en el fondo mientras miraban su feed.

El problema salió a la luz a través de varias publicaciones en Twitter. Los usuarios notaron que sus cámaras se activaron detrás de la aplicación de Facebook mientras miraban videos o miraban fotos en la red social, detalla el sitio especializado CNET.

Después de que la gente hizo clic en el video a pantalla completa, volverlo a la normalidad crearía un error en el que el diseño móvil de Facebook se desplazó ligeramente a la derecha. Con el espacio abierto a la izquierda, ahora puede ver la cámara del teléfono activada en segundo plano.

Esto se documentó en múltiples casos, con el primer incidente el 2 de noviembre.

Guy Rosen, su vicepresidente de integridad, tuiteó el martes que esto parece un error y que la compañía está investigando el asunto.

En otro tuit, Rosen dijo que Facebook enviará una solución a la App Store este martes.

El error parece afectar solo las últimas versiones de iOS, y no sucedió en dispositivos Android. The Next Web informó que el error no apareció en iOS 12.