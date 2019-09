FACEBOOK ROBA DATOS DE LOS TELÉFONOS ANDROID

Después de lo sucedido con Cambridge Analytica Facebook no ha vuelto a ser igual; sin embargo, parece que poco le importa a la empresa el tema de la privacidad, y a pesar de que Zuckerberg ha dicho que la privacidad será uno de los pilares de la red social, una nueva investigación ha descubierto que Facebook está “robando” datos de los teléfonos Android.

Se trata de las librerías del teléfono, pues según señala la conocida especialista en ingeniería inversa de apps móviles, Jane Manchun Wong, la app de Facebook para Android accede a las librerías del teléfono, comprime los metadatos y después los envía a los servidores de la compañía.

Lo curioso es que Facebook no avisa en ningún lado de esta actividad, tampoco explica para qué está usando los metadatos de las librerías en teléfonos Android, y no hay forma de impedirlo, por lo que se trata claramente de un problema serio de privacidad.

Llama la atención que la empresa no especifique porque está obteniendo estos metadatos y los está subiendo a sus servidores, pues en estos metadatos se encuentra información que define a cada teléfono y las aplicaciones que vienen instaladas, de hecho, aquí también se puede saber la compatibilidad con las aplicaciones y la integridad del sistema.

Lo anterior significa que Facebook está tomando información que en teoría no debería obtener pues no es algo que le concierne al servicio tener, pero volvemos al punto inicial, Facebook no aclara para qué está tomando esta información sin que notifique de ello a los usuarios.