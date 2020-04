Falleció uno de los animadores de Pixar Animation Studios

Robert James Gibbs, que trabajó como uno de los creativos en Pixar Animation Studios, falleció este viernes, así lo dieron a conocer amigos y compañeros cercanos al artista, como Dan Scanlon director de la cinta animada Unidos, y el dibujante estadounidense Daniel Chong, creador de la caricatura Escandalosos, quienes no profundizaron en las causas de su deceso.

El creativo, participó en películas como Los Increíbles 2 y Monsters, Inc., en la que su hija Mary Gibbs se desempeñó en el doblaje de voz del personaje “Boo”; Gibbs también se involucró en el proceso de animación de las cintas Intensamente, Valiente, Toy Story 2, y el mediometraje Toy Story de Terror.

Dan Scanlon, con quien Rob Gibbs participó en el equipo de animación de Unidos, expresó en sus redes sociales: “Rob Gibbs fue la primera persona en ser mi amigo cuando llegué a Pixar. Siempre se aseguró de que nadie se sintiera excluido. Se aseguró de que todos fueran incluidos a la fiesta. Fue un gran artista, un padre amoroso, un maestro dedicado y un amigo atento, confiable y alegre. Te extraño Rob”.

Y Daniel Chong compartió: “Con el corazón roto por la pérdida de Rob Gibbs. Si usted o sus hijos han visto los ‘Cortos Cars Toons”, de Pixar, Rob dirigió la mayoría de ellos. Su hija era la voz de ‘Boo’, en ‘Monsters, Inc.’. Era un tipo muy positivo, hilarante y sincero, que se preocupaba mucho por su tripulación. Lo extrañaré”.

Heartbroken over the loss of Rob Gibbs. If you or your kids have seen any Pixar CarsToons shorts, Rob directed most of 'em. His daughter was the voice of Boo in Monsters, Inc. He was such a positive, hilarious, and heartfelt guy, who cared a lot for his crew. Will miss him. pic.twitter.com/EefgQrHNRr

— Daniel Chong (@threebarebears) April 24, 2020