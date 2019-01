FALSO QUE HAYA ROBO DE COMBUSTIBLES EN COLONIAS

Totalmente falso que haya robos de refacciones y combustible en diversas colonias de la ciudad pues hasta el momento no se ha tenido ningún reporte de presuntas víctimas, y elementos policiacos no han atendido ninguna diligencia al respecto, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe.

“Todos los días circulan en redes sociales este tipo de información, incluso se vuelven a activar mensajes que circularon hace dos o tres años, nosotros a través de la policía cibernética checamos los casos y lo informamos en nuestras redes sociales, aun así hay quienes se dejan llevar y comparten la noticia sin corroborar que sea verídica”.

Jorge Argáez Uribe exhortó a los campechanos a estar alerta, pues son un sinfín de mensajes falsos los que circulan en las redes sociales con el fin de generar inseguridad y miedo entre los ciudadanos.

“No se puede compartir cualquier información porque se genera el pánico, hay que ser responsables y corroborar los datos, checar la fuente antes de compartir en sus redes sociales, hasta el momento no se ha sancionado a nadie por compartir una información de este tipo o crearlas porque no sabemos la fuente, pero lo mejor que pueden hacer es no prestarle atención a estos mensajes, puesto que cuando hay algún hecho que perseguir, somos nosotros como autoridades quienes directamente informamos a la comunidad”.