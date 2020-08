Falta que ciudadanos denuncien promoción personal de servidores públicos: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche se mantiene vigilante de los servidores públicos para que cumplan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución y no hacer promoción de su imagen, pero todos los actores políticos y la ciudadanía tienen la responsabilidad de preservar la equidad, señaló Elizabeth Tapia Quiñonez, vocal ejecutiva del Instituto en nuestra entidad, quien apuntó no se ha visto una participación activa para señalar los casos.

-Para lograr esa equidad existen las quejas y las denuncias que desatan un procedimiento especial sancionador y se pueden iniciar de oficio, como fue el caso del presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, pero también pueden darse por una queja de un tercero –apuntó.

Indico en la entidad no se ha visto una participación activa ni de los actores políticos ni de la ciudadanía en general, y señalar los casos de violación a ese numeral de la Carta Magna y puntualizó el Instituto solo puede actuar cuando tiene elementos concretos que puedan probar, dar pie o justificar el inicio de un procedimiento de este tipo.

-A veces nosotros no tenemos los elementos, y a veces la ciudadanía y los actores políticos… sin embargo, no hacen uso de los canales dispuestos para preservar la equidad en la contienda –manifestó y comentó se ha quedado en declaraciones ante los medios de comunicación, que puntualizó no tienen peso legal para iniciar un procedimiento sancionatorio.

-Ante situaciones así, si tienes las pruebas de que hay un actuar que contraviene lo dispuesto en la Constitución, lo hagas de conocimiento de la autoridad, interpongas una queja para poder iniciar este procedimiento –subrayó.

Tapia Quiñonez indicó se debe tener claro que no todo está prohibido por la Constitución, como es el ayudar; lo prohibido es promoverse con recursos públicos.

-Si uso recursos públicos para comprar despensas, las reparto, pongo mi nombre y te digo “yo te las mando”, eso está prohibido. Se tiene que reconocer cuando una ayuda se da como servidor público, y se da por un órgano gubernamental. Es un hilo muy delgado.